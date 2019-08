A energia nas proximidades do Distrito Industrial JK, em Ribeirão das Neves, precisou ser cortada pela Cemig depois que um poste foi atingido por um pequeno caminhão na tarde desta segunda-feira (12).

O condutor, de 35 anos, trafegava pela LMG-806 quando chocou o veículo contra o poste, espalhando fios energizados rompidos no local do acidente. As causas não foram esclarecidas.

A batida aconteceu no Km 7 da rodovia, no sentido Justinópolis. O motorista ficou com as pernas presas no caminhão e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O homem foi levado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não há informações sobre o estado de saúde dele.

