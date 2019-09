Um caminhão se chocou contra um poste e provocou um incêndio no final da tarde desde domingo (15) em São Joaquim de Bicas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão fez com que os fios de eletricidade do poste provocassem um incêndio no caminhão e em outros 10 veículos que estavam próximos ao local.

Apesar do acidente, ninguém ficou ferido.