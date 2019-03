Nove pessoas ficaram feridas em um acidente, na manhã desta quinta-feira (7), na BR-356, em Itabirito, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu por volta das 10h30 da manhã. O motorista do caminhão contou aos policiais que seguia pelo km 50 quando um dos pneus dianteiros estourou e, sem controle, o veículo invadiu a contramão, atingindo os carros.

Ainda conforme a PMRv, as vítimas sofreram ferimentos leves.

O trânsito foi interditado nos dois sentidos e liberado por volta do meio-dia.



Outro acidente

Cinco pessoas morreram em outro acidente, na MG-230, perto do município de Patrocínio, no Alto Paranaíba, na noite dessa quarta-feira (6).

De acordo com testemunhas, o motorista do carro teria perdido o controle do veículo, que caiu no rio, ficando submerso.

Entre as vítimas estavam crianças e adultos, possivelmente da mesma família.

