Um caminhão caiu de um viaduto, chamado “ponte torta”, na altura do km 199 da BR-381, em João Monlevade, na região Central de Minas Gerais, na tarde desta quarta-feira (13). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a ocorrência aconteceu no mesmo local em que um ônibus de turismo se acidentou, no último dia 4 de dezembro de 2020, deixando 19 pessoas mortas e 27 feridas.

Segundo informações de testemunhas aos militares, o motorista do caminhão teria perdido o controle do veículo e caído da ponte em um rio. Duas pessoas estariam no veículo no momento da queda.

A corporação informou, ainda, que o caminhão está completamente submerso no momento. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Itabira estão à caminho para atendimento à ocorrência.

