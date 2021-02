Um caminhão caiu dentro do ribeirão Arrudas, na avenida Tereza Cristina, altura do bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (27). O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgate do motorista. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo informações preliminares da corporação, há risco de inundação do córrego devido ao tempo chuvoso. Duas equipes estão no local. A dinâmica do acidente ainda não foi informada pelos militares.

