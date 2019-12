O motorista de um caminhão baú ficou preso às ferragens e com água até o pescoço após capotar o veículo em uma rodovia próximo a Prados, na região Central de Minas Gerais.

Ele passava na tarde dessa sexta-feira pela rodovia MGC-383 quando, em função da chuva, perdeu o controle da direção e caiu dentro do rio Carandaí, no km 84 da via. Uma das pernas do motorista, de 31 anos, ficou presa e a água já estava no pescoço dele quando militares do Corpo de Bombeiros de São João del-Rei o socorreram.

Motorista perdeu controle de caminhão baú coma chuva e capotou dentro do rio Carandaí

Eles precisaram usar um aparelho desencarcerador para abrir as portas do caminhão e mergulhar para soltar a perna da vítima, que foi imobilizado ainda dentro da água. Apesar do susto, o motorista foi retirado consciente e encaminhado por uma equipe do Samu para um hospital de São João del-Rei. Ele apresentava um quadro de hipotermia, além de ferimentos e cortes nos braços.

Ele transportava oito toneladas de fio têxtil para Resende Costa, município a cerca de 50 quilômetros do local do acidente.

Bombeiros precisaram correr contra o tempo no resgate de motorista que capotou caminhão durante chuva no rio Carandaí

