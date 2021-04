Um homem de 24 anos morreu e outro, de 19, ficou gravemente ferido após o caminhão em que estavam se envolver em um acidente. O veículo capotou nesta quinta-feira (22) na MG-30, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a vítima era o condutor, que não resistiu aos ferimentos. Conforme testemunhas, ele teria perdido o controle do caminhão e colidido de “raspão” contra a lateral de um ônibus, antes de capotar na via.

O jovem de 19 anos era ajudante do motorista. Ele foi retirado das ferragens pelos militares e conduzido em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, na capital mineira.

O acidente ocorreu no sentido Belo Horizonte, próximo ao Colégio Santo Agostinho e do posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Uma parte da via, sentido BH, foi interditada. Também há retenção e trânsito lento no sentido Nova Lima.

Caminhão capota e deixa um morto e um ferido na MG-30, em Nova Lima.



pic.twitter.com/EA9kxYSJAT — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) April 22, 2021

