Um caminhão carregado com álcool tombou, na manhã desta quinta-feira (6), na rodovia LMG 732, que liga as cidades de Campo Florido e Pirajuba, no Triângulo Mineiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carga foi espalhada pela rodovia e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semad) foi acionada para tomar as providências relacionadas à contaminação ambiental do trecho.

O motorista do caminhão, segundo os bombeiros, foi conduzido por terceiros e não há informações sobre o estado de saúde dele.

A Semad foi procurada para comentar a ocorrência e ainda não se manifestou.