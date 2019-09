Um caminhão carregado com botijões de gás explodiu após bater em um automóvel na BR-491, entre Alfenas e Paraguaçu, no Sul de Minas, na tarde desta quarta-feira (11). De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram e três ficaram feridas no acidente, na altura do município de Fama.

Nove bombeiros, uma viatura de salvamento terrestre, um helicóptero e um caminhão de combate a incêndio foram acionados para a ocorrência, de acordo com a corporação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuou no salvamento.

Uma vítima, em estado mais grave, foi resgatada pelo helicóptero dos bombeiros e encaminhada para o Hospital Bom Pastor, em Varginha. As outras duas vítimas foram socorridas pelo Samu de Alfenas.

Veja acima o vídeo que mostra a chegada do helicóptero do Corpo de Bombeiros ao local do acidente.