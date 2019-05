Um caminhão que transportava postes de concreto tombou na BR-040, em Itabirito, na região Central de Minas, no início da manhã desta sexta-feira (24). Por causa do acidente, que aconteceu na altura do km 585, o trânsito no sentido Rio de Janeiro teve que ser interditado.

A concessionária Via 040, responsável pela rodovia, informou que teve que implantar o sistema de mão-dupla na pista sentido Brasília para garantir o tráfego no trecho. O caso aconteceu antes das 6 horas e ainda não há previsão de liberação da pista no sentido Rio, já que a carga se espalhou. O trânsito segue com lentidão na rodovia.

Não houve feridos na ocorrência e as circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Além da equipe da Via 040 que trabalha no local para retirada do veículo e da carga, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estão no trecho para orientar os motoristas.