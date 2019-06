Um motorista ficou ferido depois que o caminhão que ele dirigia bateu e tombou na BR-365, em Montes Claros, no Norte de Minas, no início da manhã desta quarta-feira (5). O veículo, carregado com melancias, ficou atravessado na pista, interferindo no fluxo de veículos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a cabine estava deformada, com janelas e portas obstruídas, e foi necessário remover o teto do caminhão para ter acesso à vítima, que estava com a perna presa às ferragens.

Após ser retirado, o caminhoneiro foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para ser transportado a um hospital da cidade.