Um caminhão bitrem carregado com milho pegou fogo na BR-040, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas, na manhã dessa terça-feira (12). Ninguém se feriu.

De acordo com a Via 040, concessionária que administra a rodovia, o incidente ocorreu na altura do km 126, no sentido Rio de Janeiro.

Devido ao incêndio, a circulação no local precisou ser feita no esquema "pare e siga", com fluxo livre durante o atendimento.

Apesar do susto, o motorista do caminhão conseguiu escapar e não se feriu. Funcionários da concessionária atuaram na extinção das chamas, com o uso de um caminhão-pipa.

As causas do incêndio são desconhecidas.

