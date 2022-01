Um caminhão carregado de carvão vegetal tombou, ao realizar uma curva, no km 22 da BR 494, entre Divinópolis e Nova Serrana, na manhã deste domingo (2).

O condutor J.F.C, de 54 anos, que teria perdido o controle do veículo, foi socorrido pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e levado para a sala vermelha do hospital São João de Deus, com ferimentos na cabeça e parte de uma orelha decepada.

Logo após o acidente, a pista foi interditada, com o trânsito fluindo apenas por uma das faixas.