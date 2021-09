Um caminhão que transportava combustíveis caiu em uma ribanceira da MG-030, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de quarta-feira (22). A carga chegou a vazar. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava gasolina, álcool e diesel. O pelotão especializado em produtos perigosos foi acionado para a contenção dos líquidos inflamáveis.

Os militares disseram que o motorista conseguiu sair sem ferimentos e explicou que o caminhão perdeu os freios durante um trecho de inclinação e, na tentativa de levar o veículo em direção ao acostamento, acabou despencando na ribanceira.

Ainda de acordo com os bombeiros, o acidente segue sob observação e o caminhão permanece no local à espera de uma empresa de Ipatinga designada para fazer o transbordo da carga.

A MG-030 foi sinalizada pela Polícia Militar Rodoviária próxima ao acidente, mas o trânsito segue fluindo no local. O trecho, no entanto, será totalmente interditado no momento da operação de retirada do caminhão.

