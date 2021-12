Um caminhão tanque, carregado com gás GLP (de cozinha), tombou nesta terça-feira (21) no Anel Rodoviário, no km 540, próximo ao bairro Buritis, região Sul de Belo Horizonte. No início da tarde, o engarrafamento provocado pelo acidente já chegava a 5km. Não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três equipes foram deslocadas para atender o chamado. Segundo a corporação, há risco de vazamento de gás e explosão. Para evitar que isso aconteça, a equipe realiza procedimento de resfriamento do tanque.

De acordo com a Via 040, administradora do Anel, por volta das 12h45, a via no sentido Vitória ainda estava totalmente interditada, sem previsão de liberação. O congestionamento provoca reflexos na região até a avenida Raja Gabáglia.

Já no sentido Rio de Janeiro, as faixas à direita estão liberadas.

Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente nem sobre o condutor do veículo.

Matéria em atualização...

