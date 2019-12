Oito pessoas ficaram feridas, uma delas mais gravemente, no fim da manhã desta sexta-feira (13), após um caminhão carregado de hortaliças tombar e atingir um carro em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima mais grave, uma mulher que não teve a idade divulgada até o momento, precisou ser socorrida de helicóptero.

As informações do Corpo de Bombeiros indicam que o acidente aconteceu na avenida José Bernardo de Barros. Testemunhas relataram, que o motorista do veículo de carga perdeu o controle, tombou e acertou um veículo que estava estacionado.

O carro de passeio foi arremessado para o outro lado da via e acabou parando com as rodas para o alto. Além disso, pessoas que passavam pelo local também foram atingidas, sendo que uma criança foi retirada debaixo de caixas de frutas.

Ainda segundo a corporação, um grande número de chamadas de populares relatando o acidente foram recebidas. Com isso, compareceram no local diversas viaturas dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após verificação do estado das vítimas, o helicóptero Arcanjo foi acionado para socorrer a vítima mais grave. A mulher foi encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, em BH.

Os demais feridos foram conduzidos para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Nova Lima e para o hospital Nossa Senhora de Lourdes, também na cidade.

A Polícia Civil (PC) foi acionada e compareceu ao local para realizar a perícia técnica, que determinará as causas do acidente dentro de um prazo de 30 dias.

