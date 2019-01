Dois homens ficaram gravemente feridos depois que um caminhão de coleta de lixo bateu em um barranco e tombou, dentro do aterro sanitário de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de quarta-feira (2). O veículo caiu em um buraco e os dois homens ficaram presos dentro da cabine.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, primeiro foi realizada a estabilização do caminhão por meio de cordas e lingas, com apoio de um retroescavadeira. E após a retirada parcial de uma das portas, as vítimas foram resgatadas. A operação foi considerada de alta complicação, devido ao acesso, posição do veículo e grau de instabilidade do terreno.

As vítimas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Não há informações sobre o atual estado de saúde dos homens resgatados.