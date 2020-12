O motorista de um caminhão de coleta de resíduos da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ficou ferido em um acidente no bairro Araguaia, na região do Barreiro, na manhã desta terça-feira (1º).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta de 10h, o caminhão desceu descontrolado a rua Bueno de Riviera, próximo ao Hospital Eduardo de Menezes, após perder os freios, e bateu em um automóvel que estava estacionado. Com o impacto, o coletor tombou na via.

O condutor, de 55 anos, conseguiu saltar do veículo para não ficar preso dentro da cabine. Ele foi conduzido ao Hospital Pronto-Socorro João XXIII pelos militares. Ele apresentou quadro de traumatismo cranioencefálico leve, com sangramento controlado no lateral da cabeça.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para auxiliar na operação. A BHTrans enviou um gincho para remover o caminhão e fechou o trânsito no local, que segue interditado.

🔁 11h35 Atualização - Acidente na Rua Bueno de Rivera, entre Ruas Umberto Sansoni e Moacir Junqueira (B. Bom Sucesso).

Trânsito interditado. Bombeiros, Samu, Bhtrans e GM no local. https://t.co/WedCvtWisp — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) December 1, 2020

