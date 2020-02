Seis pessoas ficaram feridas após um caminhão de piche perder os freios e bater em outros três veículos na avenida Presidente Eurico Dutra, no bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (18).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na descida da via, no sentido trevo para o bairro Sion. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi conduzido pelo helicóptero da corporação ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Outras duas pessoas que estavam no caminhão ficaram gravemente feridas e foram socorridas pelo SAMU.

Ainda segundo os bombeiros, uma quarta pessoa ficou levemente ferida e foi levada por populares ao hospital. Outras duas não tiveram ferimentos significativos e foram liberadas no local.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

