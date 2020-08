Um caminhão desgovernado atingiu uma residência em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (12). Por sorte, ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na rua Pernambuco, na esquina com Rio Grande do Norte, no bairro Célvia, por volta de 12h30.

A Polícia Militar chegou ao local e acionou a corporação, que informou que não houve vítimas e nem risco de incêndio por possível vazamento de combustível. Não há informações sobre a identidade do motorista.

Segundo os militares, a Defesa Civil de Vespasiano foi chamada e irá avaliar a estrutura do imóvel atingido. Além disso, a Cemig foi acionada para análise de possíveis danos na rede elétrica.