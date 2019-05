Caminhão desgovernado invade casa em Roças Novas, em Caeté

Um caminhão desgovernado atingiu um muro e depois invadiu uma casa, na manhã desta segunda-feira (27), em Roças Novas, distrito de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém da residência se feriu no acidente. Já o caminhoneiro foi socorrido com ferimentos graves e levado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na capital mineira.

O caso aconteceu por volta das 8h30 quando o motorista passava pela rua do Contorno. Por motivo ainda desconhecido, ele não conseguiu controlar o caminhão durante a descida e bateu no muro. Depois, o veículo de carga ainda destruiu parte do imóvel.

O caminhoneiro ficou preso às ferragens e foi socorrido pelos militares dos bombeiros. Ele foi levado até o HPS de helicóptero e, segundo a corporação, sofreu traumatismo crânio encefálico, pneumotórax e escoriações generalizadas.

O caso será investigado pela Polícia Civil.