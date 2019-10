Motoristas que pegaram a BR-040 no sentido Brasília tiveram de exercitar a paciência no início da tarde desta segunda-feira (28). Uma carreta rodou e bateu em um barranco, ficando atravessada na pista. Houve interdição total da rodovia, provocando um congestionamento de quatro quilômetros.

De acordo com a Via 040, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu no quilômetro 511, próximo ao trevo de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu no sentido Distrito Federal e, até o momento, não há informações sobre vítimas.

13h49 - Ribeirão das Neves (MG), km 511, acidente no sentido DF. Interdição total. Lentidão de 4 km. Ponto de ref.: Cidade Neviana (Ribeirão das Neves). — Via 040 (@via040) October 28, 2019

Leia mais:

BR-356 é totalmente interditada após acidente envolvendo caminhão com soda cáustica

​Defesa Civil emite alerta para chuva de granizo na tarde desta segunda