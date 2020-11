Uma pessoa ficou gravemente ferida depois que um caminhão perdeu os freios e invadiu um supermercado na manhã desta quinta-feira (19), em Juruaia, no Sul de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um empacotador do estabelecimento ficou ferido e foi levado para um hospital de Varginha por um helicóptero da corporação.

No momento do acidente, havia 17 pessoas dentro do supermercado e três no caminhão – o motorista e dois ajudantes. Duas operadoras de caixa, um repositor e os homens que estavam no veículo tiveram ferimentos leves.

Segundo relato feito aos bombeiros, os freios do caminhão já indicavam falhas na entrada da cidade e o motorista teria tentado controlar o veículo, mas não teria conseguido fazer uma curva, batendo na fachada do supermercado.

Ainda não há informações sobre o quadro de saúde do empacotador.