Um caminhão, utilizado para poda de árvores, pegou fogo na avenida do Contorno, próximo à avenida Olegário Maciel, no bairro de Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma viatura foi usada para controlar o fogo. A cabine do motorista e parte do local usado para guardar os equipamentos do veículo foram atingidas pelas chamas.

Ainda não se sabe as causas do incêndio. Ninguém se feriu.