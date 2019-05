A partir da próximo segunda-feira (27), os clientes da Caixa Econômica Federal (CEF) com crédito em atraso terão a oportunidade de liquidar suas dívidas, com descontos no Caminhão da Adimplência.

Na unidade móvel de atendimento, pessoas físicas e jurídicas com dívidas em atraso há mais de 90 dias vão poder regularizar a situação como renovação dos contratos para aumento de prazo, unificação de diferentes tipos de dívida, pausa no pagamento de prestação e, ainda, descontos para pagamento à vista.

Para contratos habitacionais, existem ainda outras soluções, como a possibilidade de incorporação do saldo devedor em atraso, pausa no pagamento das prestações e utilização do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS) para redução das prestações, que variam de acordo com as regras do Fundo e situação dos contratos.

O Caminhão da Adimplência é mais um canal da CEF, mas os interessados em renegociar seus contratos em atraso têm ainda o site ou o telefone 0800 726 8068 (opção 8).

Serviço:

Caminhão da Adimplência em Belo Horizonte/MG

Data: De 27 a 31 de maio de 2019

Horário: De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h

Local: Praça da Estação – Centro – BH