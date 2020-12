Um caminhão-tanque, carregado com redíduo de minério, tombou na tarde deste sábado (19), no anel Rodoviário, altura do quilômetro 540, no bairro Betânia, em Belo Horizonte. Uma faixa da via, sentido Vitória, está parcialmente fechada.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), ninguém se feriu no acidente.

Leia mais:

Prefeitura suspende alvará da Vale em Brumadinho após morte de funcionário em acidente

Acidente deixa um morto e bloqueia a BR-381, em Sabará