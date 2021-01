Um caminhão-tanque, carregado com óleo lubrificante, tombou na tarde desta terça-feira (26), no Anel Rodoviário, na altura do quilômetro 539, no bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte. As pistas da via, sentido Vitória, estão totalmente interditadas. As faixas da esquerda e central, sentido Rio de Janeiro, que estavam bloqueadas, foram liberadas por volta das 16h30.

Segundo informações da Via 040, empresa que administra o trecho, houve derramamento de aproximadamente óleo no local. O Corpo de Bombeiros, que foi acionado e isolou o trecho por questões de segurança, informou que o caminhão-tanque perdeu os freios e colidiu contra três veículos de passeio antes de tombar na pista.

Apenas o motorista da carreta ficou ferido e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado ao Hospital João XXIII.

Há congestionamento de 9 km no sentido Vitória. O trânsito em direção ao Rio de Janeiro permanece lento. A liberação da pista será feita após autorização da corporação.

