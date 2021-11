Um caminhão-tanque tombou no Anel Rodoviário na manhã desta sexta-feira (12) e interditou parte da via na altura do bairro Palmares, região Nordeste de Belo Horizonte. O veículo seguia sentido Vitória (ES). O trânsito segue lento no local.

Conforme informou o Corpo de Bombeiros, o motorista, que ainda não foi identificado, não se feriu. Três equipes da corporação, assim como a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), trabalham no local. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Esta é a segunda ocorrência do tipo na rodovia em poucas horas. Na noite dessa quinta (11), um ônibus tombou na altura do Viaduto São Francisco, no sentido Rio de Janeiro. O veículo da linha 8151 (BH Shopping/Shopping Del Rey) ficou atravessado na via.

