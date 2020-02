Um caminhão-tanque carregado de combustível tombou em uma rua do bairro Nova Conquista, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (19), e chegou a ficar de cabeça pra baixo na via.

Com o acidente, toda a capacidade do tanque foi vazada, causando o derramamento de cerca de 15 mil litros de óleo na rua, atingindo também um córrego que passa pela região. As informações são do Corpo de Bombeiros.

O veículo permanece no local em que tombou, a rua Nove, na manhã desta quinta-feira (20), e a via, assim como outras ruas próximas, estão interditadas. Somente moradores de casas localizadas na rua Nove estão autorizados a transitarem pelo local.

O motorista não ficou ferido e não apresentava sinais de explicação, mas não soube explicar o que aconteceu. A empresa responsável pela carga foi acionada para fazer o destombamento do caminhão e retirá-lo do local.

Mancha de óleo em BH causa acidentes com motociclistas

E no bairro Guarani, na região Norte de Belo Horizonte, uma mancha de óleo também exige cuidado redobrado dos motoristas na avenida Waldomiro Lobo, altura do número 2. A mancha na via tem cerca de 500 metros de comprimento no sentido Via 240, perto da rotatória. O Corpo de Bombeiros alerta para o perigo de derrapagem no local. Dois motociclistas já escorregaram no local e ficaram feridos. Uma ambulância do SAMU está a caminho para socorrê-los. A BHTrans também foi acionada para amenizar o risco de derrapagem com serragem.

