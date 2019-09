Um homem de 59 anos morreu após um caminhão tombar sobre o seu carro, em um acidente na BR-251, na altura da cidade de Francisco Sá, no Norte de Minas, na noite deste sábado (14). Pelo menos outras duas pessoas ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão, de 55 anos, disse que o veículo perdeu os freios numa curva do km 472, por volta das 22h, devido ao rompimento de uma mangueira de ar do veículo.

O caminhão com placa de Guaramirim (SC) estava carregado com caixas de amido de milho e tombou sobre uma Tucson que seguia no sentido Montes Claros/Salinas. Parte da carga caiu sobre o carro e acabou prensando o veículo. Por isso, os Bombeiros precisaram cortar o teto do carro para socorrer as vítimas.

O condutor do carro, de 59 anos, morreu na hora. Outra vítima, de 63 anos, que também estavam no carro de passeio, sofreu ferimentos leves. O motorista da carreta também teve escoriações. Todas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).