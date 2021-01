Uma pessoa ficou ferida após um caminhão tombar na BR-381, altura de João Monlevade, na região Central de Minas Gerais, nesta sexta-feira (8).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG), o acidente ocorreu por volta das 9h, na altura do km 349 e mantém o tráfego totalmente interditado no local, sem previsão de liberação da via.

Viaturas da PRF e um guincho estão no local.

