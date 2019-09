A BR-356 ficou parcialmente interditada no final da tarde deste domingo (29), na altura de Ouro Preto, na região Central de Minas, depois que um caminhão perdeu os freios e tombou na pista. O acidente aconteceu na altura do km 98, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, os dois ocupantes do veículo tiveram ferimentos graves. O passageiro teve fratura exposta próximo ao pé esquerdo (com possível necessidade de amputação) e o motorista teve trauma na coluna. Os dois foram encaminhados a um hospital em Itabirito.



BR 356 km 98 em Ouro Preto. Tombamento de caminhão, 1 vitima ferimentos. pic.twitter.com/P8iKFk70dB — POLÍCIA RODOVIÁRIA (@pmrodoviaria) September 29, 2019

