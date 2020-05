Ferido após tombamento do caminhão que dirigia, um motorista de 34 anos teve de esperar cinco horas para ser retirado do veículo e ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (2), na MGC-135, em Montes Claros, no Norte de Minas, e o Corpo de Bombeiros teve de evitar um incêndio por vazamento de combustível antes de retirar a vítima das ferragens.

De acordo com a corporação, o homem apresentava traumatismo na cabeça, suspeita de fratura na perna esquerda e escoriações. Ele dirigia um caminhão carregado com banana. Havia saído de São Francisco em direção a Belo Horizonte. Ele foi atendido pelo Samu e não há informações para qual hospital foi encaminhado.