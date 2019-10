Um helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta quarta-feira (30) para socorrer o motorista de um caminhão que ficou ferido depois que o veículo que dirigia tombou no km 8 da rodovia MG-424, no Distrito Industrial de São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A aeronave levou o homem em quadro clinicamente estável até o Hospital Risoleta Neves, na região Norte da capital. A vítima, de 22 anos, estava com uma lesão no joelho esquerdo, de acordo com os bombeiros.

Não há informações de interdição na pista.