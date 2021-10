Dois caminhões bateram de frente na tarde desta terça-feira (26) na ponte que dá acesso ao bairro Alvorada, em Uberlândia, no Triângulo. Os dois motoristas ficaram feridos e precisaram de atendimento médico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor de um cavalo mecânico teria perdido o controle da direção ao passar em um quebra-molas. Ele invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão carregado com botijões de gás, que seguia no sentido contrário.

O motorista do caminhão de gás, de 47 anos, ficou preso às ferragens e sofreu fraturas no fêmur e na mandíbula. Ele estava acordado quando foi levado ao Pronto Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), mas apresentava alterações no nível de consciência.

Já o motorista do cavalo mecânico, de 53 anos, tinha um corte profundo na cabeça e escoriações pelo corpo quando foi encontrado pelos militares. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro da UAI Tibery. A pista segue interditada para remoção dos veículos.

