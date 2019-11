Cerca de 350 mil maços de cigarro de origem paraguaia foram apreendidos em um caminhão na tarde dessa quarta-feira (6) durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-381, em Belo Horizonte. O motorista do veículo de grande porte tentou fugir à pé, mas foi localizado horas depois.

De acordo com a PRF, o homem dirigia o caminhão com placas do Paraná quando, por volta das 14h, recebeu e desobedeceu uma ordem de parada da polícia. Ele iniciou fuga em alta velocidade e foi perseguido. Durante o trajeto, no sentido capital, o homem jogou o caminhão contra a viatura policial por diversas vezes.

Ao chegar na avenida Amazonas, na altura da alça de acesso para o Anel Rodoviário, o homem desistiu da fuga no caminhão, saltou da cabine e evadiu à pé pelas ruas do bairro, entrando em vias marginais. A PRF fez buscas durante a tarde e conseguiu localizá-lo já no início da noite.

No interior da carroceria do caminhão, que ficou abandonado, próximo ao Anel, foram encontradas e apreendidas centenas de caixas com o material contrabandeado. O veículo e a mercadoria foram encaminhados para a Receita Federal, em Betim, na Grande BH.