Subir em muros, barrancos, varandas e até em apartamentos de desconhecidos para ver o Atlético jogar há muito não é novidade para quem acompanha o amor da Massa pelo alvinegro. Contudo, graças a um torcedor fanático e "doido por natureza", um novo capítulo vem sendo escrito. Por causa dele, "O Atleticano Vai Ao Paraíso" - com toda licença a Fred Melo Paiva e Gabriel Castro, autores do livro de grande sucesso, autorizado pelo clube.

Caminhoneiro há 23 anos, herdando a profissão do pai, Rubélio Vieira, de 58, teve uma ideia para ajudar as pessoas que desejam registrar as visitas feitas a área externa da Arena MRV, nova casa do Galo que está sendo construída no bairro Califórnia.

"Tudo começou quando passei por lá um dia e vi o Carlos Toledo - torcedor que criou um canal no Youtube para mostrar em tempo real o andamento das obras - tentando tirar uma foto. Falei com ele para subir na carroceria do caminhão. Logo percebi que podia fazer isso mais vezes, para mais torcedores", conta Rubélio ao Hoje em Dia.

Presente no processo da construção da Arena, desde a aprovação, em setembro de 2018, o "Caminhoneiro da Massa" se orgulha por isso. Além dos gritos de "Sim" durante várias horas do dia, na porta da Sede do Clube, ele acompanhou in loco as reuniões com o COMAM (Conselho Muncipal do Meio Ambiente).

Trabalhar com o veículo dentro do pátio de obras é sonho que Rubélio ainda nutre. Apesar de ainda não ter conseguido realizá-lo, ele se sente grato pelo sucesso do projeto colocado em prática do lado de fora.

Para se ter ideia, segundo ele, só no último sábado (11), foram mais de 50 pessoas que utilizaram a "estrutura" do caminhão para bater fotos. Com isso, ele pretende estender a iniciativa para vários outros fins de semana, quando não estiver em viagem.