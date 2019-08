Um motorista de caminhão ficou ferido após um acidente na rodovia MG-122, na estrada de Janaúba, na região Norte de Minas. O homem acidentado ficou preso às ferragens da cabine do veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão carregado com carvão seguia pela rodovia, próximo à cidade de Capitão Enéas, quando o condutor perdeu o controle da direção e caiu em um barranco, na altura do km 230, por volta de 2h49 da madrugada. O veículo tombou e as pernas do motorista ficou presa às ferragens.



A vítima, de 53 anos, foi atendida e encaminhada a um hospital da região com lesões leves e aparente fratura de membro inferior. Segundo os militares, a retirada do homem ocorreu após a utilização de ferramentas e técnicas apropriadas. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e não corre risco de morte.



