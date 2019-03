Dezenas de caminhoneiros fizeram uma paralisação no acostamento no quilômetro 700 da BR-116, em Muriaé, na manhã deste sábado. O tráfego não foi afetado, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais (PRF-MG).



Insatisfeitos com o preço do diesel e denunciando o descumprimento da tabela mínima do frete, eles ameaçam nova greve este ano. “No começo, a tabela do frete estava sendo cumprida, mas agora não está mais”, critica o presidente do Sindicato Interestadual dos Caminhoneiros, José Natan Emídio Neto.



Segundo ele, o movimento deste sábado é espontâneo. “Não convocamos essa paralisação, mas os caminhoneiros não estão aguentando mais”, diz.



Em 2018, a greve da categoria, que durou dez dias, causou uma corrida aos postos de combustíveis e até mesmo aos supermercados. Na época, entidades que representam o comércio e a indústria revisaram o crescimento do Estado para baixo como reflexo do movimento.

