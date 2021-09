Manifestações de caminhoneiros bloqueiam rodovias em Minas Gerais nesta quinta-feira (9). O principal trecho de obstrução é na Fernão Dias, altura de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A categoria protesta pela redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), contra o momento político do país e pelo valor dos pedágios nas estradas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as paralisações começaram ainda na madrugada, principalmente em cidades da Grande BH e da região Central do Estado.

“A corda está arrebentando onde está mais fraco, e é para o lado do caminhão. A gente carrega riqueza para os outros, mas não para as nossas casas”, afirmou José Natan, presidente do Sindicato Interestadual dos Caminhoneiros, ao Hoje em Dia.

BR-381

Por volta das 6h, a PRF informou que na Fernão Dias, na altura do Km 513, em Igarapé, havia uma fila de caminhões nos dois lados da pista. Às 8h20, os militares iniciaram a negociação para liberar a estrada.

5h49 - Em Igarapé, no km 513 da BR 381 : Sentido BH Fila de caminhões no acostamento e faixa 2. Veículos pequenos passando muito lentamente pela faixa 1. Sentido SP: Fila de caminhões no acostamento, parcial em faixa 2. Sem retenções para veículos pequenos. — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) September 9, 2021

De acordo com a concessionária que administra a via, no sentido São Paulo havia bloqueio total da pista às 8h. A fila de carros naquele momento era de seis quilômetros.

No sentido BH, apenas a faixa direita estava bloqueada. O acúmulo de veículos chegava a seis quilômetros. Não havia outros pontos de interrupção na estrada.

Bloqueio devido a manifestação popular:

📍 km 513 (Igarapé/MG)



▶️Sentido São Paulo - bloqueio total de pista;

🚙Fila de 6 quilômetros.



▶️Sentido BH - faixa direita;

🚙Fila de 6 quilômetros.



❗️ Não há outro ponto com interdição de faixas na rodovia. https://t.co/TdPKjFVH4c — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) September 9, 2021

BR-040

Conforme a Via 040, administradora da rodovia, dois trechos foram obstruídos nas primeiras horas do dia. Em Conselheiro Lafaiete, na altura do Km 627, havia interdição parcial nos sentidos Rio de Janeiro e Distrito Federal por volta da meia-noite. A pista foi liberada por volta das 3h30.

Em Paracatu, no Noroeste de Minas, o trânsito foi impedido nos dois sentidos às 0h30, na altura do entroncamento com a MG-188, em Unaí. O fluxo dos dois lados foi liberado às 6h.

BR-262

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, também houve manifestação de caminhoreiros na BR-262, em Juatuba, na Grande BH. Segundo os militares, às 2h o trânsito estava liberado para carros e ônibus.

