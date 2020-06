Caminhoneiros e motoristas do transporte rodoviário de passageiros que passarem pela BR-040, na Grande BH, serão submetidos a testes rápidos de Covid-19 gratuitos e receberão kits-lanche a partir desta segunda-feira (8).

De acordo com a Via 040, empresa que administra a rodovia, as ações serão realizadas até o dia 12 de junho em Ribeirão das Neves, Contagem, Nova Lima e Itabirito. Em Belo Horizonte, a ação terá a participação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Ao todo, cerca de 800 testes rápidos, adquiridos e fornecidos pelo SEST/SENAT, serão aplicados por profissionais da saúde da Via 040.

Enquanto os médicos e enfermeiros coletam o sangue, profissionais do SEST/SENAT preenchem o cadastro do motorista, que irá receber o resultado do teste e eventuais orientações pelo e-mail informado, medida que visa evitar aglomerações, conforme protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Campanha Nós

Segundo a Via 040, a operação faz parte da campanha Nós, liderada pelo Instituto Invepar, para apoiar pessoas afetadas pelas consequências da quarentena no Brasil.

Entre as iniciativas, está o apoio aos caminhoneiros e comunidades ao longo de suas operações no Brasil.

Nas abordagens realizadas até o momento, cerca de 12 mil trabalhadores receberam kits-lanche, orientação sobre a limpeza da boleia, aferição de temperatura e a pressão arterial, e reforço na importância dos cuidados de higiene para o combate ao coronavírus.

Serviço:

Data/Horário/Local

8, 9 e 12/6 - 9h às 12h

Anel Rodoviário, B. Olhos D’Água, pista sentido Vitória. (Km 542)

8/6 - 9h às 13h

Posto Chefão Nova Lima (Km 552)

9/6 - 9h às 12h

Antigo Posto Fiscal (Km 575)

12/6 - 9h às 13h

SEST/SENAT Contagem (R. Dorinato Lima, 450, B. Inconfidentes)

8, 9, 10 e 12/6 - 9h às 12h

Posto Chefão Ribeirão das Neves (Km 506)

