Uma caminhonete pegou fogo nesta terça-feira (31), na MG-164, entre Martinho Campos e Bom Despacho, no Centro-Oeste do Estado. Ao perceber as chamas, o motorista saiu do veículo e não se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram ao local, o fogo já havia consumido mais de 80% do veículo.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) sinalizou a estrada para garantir a segurança do local que foi tomado pela fumaça. O trabalho dos militares durou cerca de meia hora e foram gastos 500 litros de água no combate.