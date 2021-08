Com o tema “Escassez hídrica e energética - a indústria precisa agir”, a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) quer conscientizar os empresários a economizarem energia.

Sem previsão de chuva para as próximas semanas, relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) aponta que os reservatórios devem continuar com a capacidade abaixo da média em setembro.

A previsão é que os níveis nas regiões Sudeste/Centro-Oeste e do Sul chegarão ao fim do mês abaixo de 30%, atingindo 15,4% e 24,5%, respectivamente. A região Norte deve ter o melhor desempenho, com 62,7%, e o Nordeste deve encerrar o mês com 39,4% de sua capacidade.

O reflexo dessa estiagem é imediato na conta de luz. O consumidor já está pagando mais e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) definiu que vai continuar com a bandeira vermelha nível 2 em setembro.

A gerente de energia da entidade, Tânia Santos, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre a campanha, nesta segunda-feira (30), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.