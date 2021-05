O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e a Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG) realizam, neste sábado (22), uma campanha de conscientização sobre a doença. O evento "24 horas pelo Glaucoma" está sendo transmitido on-line, com entrevistas e debates. A iniciativa tem o apoio do Hospital de Olhos Hilton Rocha, de Belo Horizonte.

De acordo com o conselho, estima-se que de 1% a 2% da população mundial conviva com a enfermidade. Além disso, as projeções não são animadoras: 111 milhões de pessoas podem sofrer com a doença até 2040.

O "24h pelo Glaucoma" é uma grande mobilização e conta com palestras, entrevistas, aulas, participações especiais e tira-dúvidas com especialistas. Duas salas virtuais estarão disponíveis durante o dia para que o espectador escolha o que assistir. O evento segue até às 17h de hoje, confira aqui a programação completa.

Glaucoma

O glaucoma é uma doença crônica que atinge o nervo óptico, estrutura responsável por conectar o que o olho enxerga com o cérebro para formar a visão. A pressão intraocular elevada machuca o nervo progressivamente. Não é possível recuperar as partes lesionadas. Assim, se a enfermidade não for tratada corretamente pode deixar o paciente cego. Na maioria dos casos, a pessoa já nasce com uma predisposição genética.

Além do histórico da doença na família, são considerados fatores de risco as etnias africana (para glaucoma de ângulo aberto) ou asiática (glaucoma de ângulo fechado), idade acima de 40 anos e presença de miopia em graus altos. É muito importante que essas pessoas façam o acompanhamento oftalmológico regular.

