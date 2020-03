A 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe já começou e segue até o dia 22 de maio. No entanto, para evitar que várias pessoas se aglomerem nas unidades de saúde em uma mesma data, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informa que não será realizado, no estado, o dia "D" de mobilização, previsto anteriormente para o dia 9 de maio.

“É necessário sempre reforçar a importância de se imunizar o maior número de pessoas que compõem o público prioritário, sem esquecer de que também é imprescindível evitar as aglomerações nas unidades de saúde”, afirma a coordenadora estadual do Programa de Imunizações da SES-MG, Josianne Dias Gusmão.



Recomendações



Diante dos casos do Covid-19, o Ministério da Saúde recomenda que os municípios adotem uma série de medidas para evitar aglomerações durante a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Cada município terá autonomia para definir quais estratégias irá adotar, de acordo com sua realidade e cenário epidemiológico. Contudo, é recomendado que diferentes formatos de organização do processo de trabalho das equipes sejam adotados.



Entre as ações que podem ser adotadas está, por exemplo, a organização das UBS com horário de funcionamento estendido, garantindo a oferta de vacinação na hora do almoço, assim como nos horários noturnos e finais de semana. Unidades com mais de uma equipe podem se organizar em escalas de trabalho flexíveis, a fim de garantir o quantitativo de profissionais necessários para o acesso da população à vacina durante todo o horário de funcionamento do serviço.



Outra recomendação é a disponibilização de um local específico na unidade de Saúde para vacinação do idoso, pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, separados do local de vacinação direcionado aos demais grupos.



Realizar a vacinação extramuros, em locais abertos e ventilados e, inclusive, em unidades móveis, também está entre as recomendações do Ministério da Saúde.

