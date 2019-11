Seguindo orientações do Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) realiza, entre os dias 18 e 30 de novembro - com o Dia D de Mobilização programado para o dia 30 -, a segunda etapa da Campanha de Vacinação contra o Sarampo no Estado.

Nesta fase, a campanha contempla jovens de 20 a 29 anos que não possuem histórico vacinal com as duas doses do imunizante.

“As faixas etárias entre 20 e 29 anos foram escolhidas com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal da doença, já que a mesma apresenta maior frequência de casos nesta faixa de idade. Dessa forma, a vacina direcionada para este público reduz a possibilidade de aglomeração nas Unidades Básicas de Saúde, em decorrência da procura da vacina”, explica a coordenadora estadual do Programa de Imunizações da SES-MG, Josianne Dias Gusmão.



Estimativa de não vacinados



Nesta etapa da campanha, seguindo orientações do Ministério da Saúde, será utilizada como referência para a vacinação a estimativa de não vacinados contra o sarampo entre a faixa etária de 20 a 29 anos e não a cobertura vacinal, como foi feito anteriormente. Isso porque o registro nominal de vacinação é relativamente recente e a maior parte da população de adultos não foi registrada nominalmente no sistema.



“A única maneira de se estimar a proporção da população vacinada nesta faixa etária entre 20 e 29 anos é por meio de cortes etários”, explica Josianne.



Em Minas Gerais, a estimativa de não vacinados dentro dessa faixa etária é de 1.412.123 milhão, sendo 447.650 indivíduos de 20 a 24 anos e 964.473 pessoas entre 25 e 29 anos. É importante ressaltar, ainda, que a vacina tríplice viral está disponível para toda a população, de 6 meses a 49 anos, na rotina dos serviços de imunização. Para isso, basta a pessoa ir até o posto de saúde mais próximo de sua residência com o cartão de vacina e se imunizar”, afirma Josianne.



Doses enviadas



Até o momento, Minas Gerais recebeu, do Ministério da Saúde, 720.000 doses da vacina tríplice viral para serem utilizadas nesta segunda etapa de vacinação contra o sarampo. Adicionalmente, ao longo do mês, serão enviadas mais doses para complementar o quantitativo necessário do público prioritário da campanha.



Desde o início do ano foram confirmados 99 casos de sarampo em Minas Gerais e o Estado está com surto ativo da enfermidade, segundo o Ministério da Saúde. “A principal ação da secretaria para impedir o avanço da doença é manter a população protegida por meio da vacinação, mobilizando esforços para a garantia de altas coberturas vacinais”, conclui Josianne Gusmão.