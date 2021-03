Uma ação conjunta com mais de 200 organizações e movimentos sociais lançaram uma campanha para levar cestas básicas a quase 223 mil famílias em vulnerabilidade no Brasil em decorrência da pandemia do coronavírus. Em Minas, a expectativa é ajudar pelo menos 1.420 famílias.

A ação "Tem Gente Com Fome" tem o objetivo de alcançar recursos suficientes para alimentar 222.895 mil famílias mapeadas em todas as regiões do Brasil. Serão doações revertidas em alimentos, produtos de cuidados com saúde e higiene, no valor equivalente a R$ 200 mensais por família, num período de três meses, totalizando R$ 133.737.000.

As doações podem ser feitas por meio do site.