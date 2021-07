A campanha "UFMG contra a Covid-19, a fome e o frio" entrou na reta final e será encerrada neste sábado (10). Até lá, quem quiser - e puder - colaborar deve se dirigir à Unidade Administrativa II (avenida Abrahão Caram, 763, bairro São José), no campus Pampulha, de 8h às 16h. A coleta de alimentos não-perecíveis, leites, fraldas, cobertores e roupas em bom estado é feita em formato drive-thru.

De acordo com a universidade, o projeto teve início em 3 de maio. E em dois meses de arrecadação, recolheu mais de 800 quilos de roupas, 344 litros de leite e 101 itens de higiene pessoal (veja lista completa no fim da reportagem). As doações são destinadas aos projetos Periferia Viva e Comunidade Viva sem Fome, que beneficiam mais de 150 iniciativas sociais de Belo Horizonte e da Região Metropolitana.

Os projetos são coordenados pelo grupo de pesquisa em Comunicação, Mobilização Social e Opinião Pública (Mobiliza/UFMG), que realiza um trabalho de fortalecimento da comunicação e da mobilização de grupos e coletivos de promoção de direitos sociais.

Segundo a instituição, a ideia da iniciativa surgiu depois que o posto de vacinação do campus Pampulha, instalado pela Prefeitura de BH, com apoio do Departamento de Assistência à saúde do Trabalhador (Dast), começou a funcionar em 6 de março.

"Quando a prefeitura iniciou os trabalhos no posto de vacinação no campus, vimos a possibilidade de criar um local de doação, onde a população pudesse se vacinar e, ao mesmo tempo, colaborar para mitigar os efeitos perversos da pandemia, como a insegurança alimentar e o frio. As pessoas realmente abraçaram a causa", contou a a diretora do Centro de Comunicação (Cedecom), Fábia Pereira Lima.

Itens arrecadados (maio e junho)

Roupas: 844,7 quilos

Calçados: 291 pares

Artigos de cama, mesa e banho: 180,4 quilos

Leite: 344 litros

Alimentos não perecíveis: 1666,9 quilos

Itens de higiene pessoal: 101

Material de limpeza: 18

Utensílios: 69

Brinquedos e livros: 158

