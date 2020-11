A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Belo Horizonte prorrogou as campanhas de vacinação contra pólio, sarampo e de multivacinação até 4 de dezembro.

Até 24 de novembro, pouco mais de 64 mil crianças de 1 a 4 anos foram vacinadas contra a pólio, o que representa 58% do público-alvo. Já em relação ao sarampo, foram vacinadas mais de 134 mil pessoas, com idade entre 20 e 49 anos, o que corresponde a 11% do público-alvo.

O objetivo ao estender o prazo para a imunização é atualizar a caderneta de vacinas de crianças e adolescentes de zero a 14 anos. As vacinas disponíveis são: BCG, Pentavalente, Rotavírus, Hepatite A, Hepatite B, Meningo C, Meningo ACWY, Pneumo 10, Tríplice Bacteriana, Tríplice Viral, Varicela, Febre Amarela, HPV, Dupla Adulto e Tríplice Bacteriana tipo Adulto. Essas vacinas são aplicadas conforme a necessidade individual de imunização constatada.

A aplicação das doses é feita de segunda a sexta nos Centros de Saúde do município. Para conferir os endereços e horários de funcionamento, basta acessar o site da PBH.

É importante que os pais ou responsáveis levem a caderneta ou cartão de vacinação para conferência das doses aplicadas e uma melhor avaliação das vacinas e doses pendentes.

O uso de máscaras é obrigatório nos postos, exceto em crianças de até dois anos.