Termina nesta sexta-feira (20) a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, prorrogada duas vezes pelo Ministério da Saúde em 2020. Devem se imunizar pessoas entre 20 e 49 anos independente da situação vacinal. A meta é vacinar 95% do público prioritário.

Segundo a coordenadora estadual do Programa de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, Josianne Dias Gusmão, todos aqueles que se incluem no grupo devem se vacinar, já que a cobertura atual, de 35%, está abaixo do ideal.

“É essencial alertar as pessoas quanto à importância da vacinação contra o sarampo visto que a doença é grave e de alta transmissibilidade. Para evitar a circulação do vírus no estado, é necessária a manutenção de altas e homogêneas coberturas vacinais e para isso é preciso que todos mantenham o cartão de vacina atualizado”, explicou.

O vírus do sarampo circula no Brasil desde fevereiro de 2018. A doença, que chegou a ser considerada erradicada no país, infectou 29.233 pessoas e levou outras 30 a óbito, segundo dados do Ministério da Saúde de março de 2020. Em Minas, já foram confirmados 21 casos da doença neste ano. Para se vacinar, basta procurar as unidades de saúde mais perto de casa .

Multivacinação e Poliomielite

Outras duas campanhas de vacinação também se encerram nesta sexta: a de multivacinação para atualização da caderneta dos menores de 15 anos, e contra a Poliomielite. Ao todo, já foram imunizadas mais de 765 mil crianças contra a polio, totalizando uma cobertura de 75,08%. A meta estabelecida pelo ministério é de 95%.

Josianne Gusmão reforça que a vacinação é a maneira mais eficaz e segura de prevenir diversas enfermidades. “Se as pessoas deixarem de se vacinar ficarão expostas às doenças. As vacinas estão disponíveis e são gratuitas”, finalizou a coordenadora.